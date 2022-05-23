英記茶莊家族再蝕賣尖沙咀地舖　帳面損手逾1600萬

老牌茶葉零售商英記茶莊家族成員，再度蝕沽旗下尖沙咀舖位物業，損手超過1,600萬元。總計該家族在過去一年半已三度蝕賣核心區舖位，累蝕超過2,700萬元。

上述舖位為尖沙咀漢口道19號漢宜大廈地下L及M2號舖，在5月5日以3,238萬元易手。舖位於2011年4月份以4,880萬元買入，是次沽貨帳面蝕約1,642萬元，貶值近34%。

上述舖位原由金海國際集團有限公司（GOLDEN OCEAN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED）持有，公司董事包括董事包括陳根源、陳廣源、陳樹源、陳達源等人，為英記茶莊家族相關人士。

尖沙咀漢口道。（網上圖片）

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翻查資料，是次已是英記茶莊家族相關人士兩年內第三度蝕沽尖沙咀舖位，2021年1月該家族以4,500萬元沽出金馬倫道19至21號地下D舖，帳面貶值300萬元或6.25%。

而今年1月份則以3,638萬元賣出尖沙咀漢口道19號地下M1舖，帳面損手762萬元，貶值約17.3%。合計過去三次沽貨，累計蝕讓金額達2,704萬元。