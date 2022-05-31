十大屋苑5月錄187宗成交　按月少逾40%　新都城量、價跌幅最大

據中原地產統計，十大屋苑5月份錄得187宗成交，較4月的323宗急跌42%，成交量創四個月新低，全數屋苑成交量報跌，跌幅介乎16.7%至64.5%；呎價方面，6個屋苑呎價回落，跌幅由0.7%至9.1%不等，成交量及呎價跌幅最大為將軍澳新都城。

成交量方面，5月份二手交投最多的屋苑為沙田第一城，錄29宗，其次為天水圍嘉湖山莊錄28宗，美孚新邨錄25宗位列第三。反觀新都城交投由4月的31宗，跌至5月的11宗，宗數屬眾屋苑中最少，按月跌幅64.5%亦是眾屋苑中最傷。

（中原地產提供）

太古城呎價按月升3.5% 屬最理想

至於平均呎價方面，6個屋苑按月報跌，其中新都城報15,229元，按月跌9.1%，為十大屋苑中跌幅最大，其次是美孚新邨呎價按月跌3.7%、報12,903元。而4個呎價錄升幅的屋苑中，以鰂魚涌太古城按月升3.5%屬最理想，報19,802元。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，5月份本港疫情回落，限聚措施陸續放寬，購買力重返市場，不過各區一手新盤湧現，搶去二手市場焦點及購買力。

他續指，4月轉角市下，二手成交明顯轉旺，筍盤被市場消化，小業主叫價態度轉強，議價空間收窄，令部份購買力轉投一手市場，致二手成交回落。展望6月份，他預期大量新盤部署開售，一手料繼續主導樓市，二手則平穩發展。