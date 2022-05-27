差估署4月樓價指數按月升0.5%　終止三連跌

差餉物業估價署公布，2022年4月份私人住宅售價指數報384點，按月升約0.5%，結束連續3個月的跌勢。惟今年首4個月指數仍錄得約2.51%的跌幅。

按戶型劃分，各類單位的售價指數全數上升，A類單位（面積431平方呎或以下）報424.3點，按月升0.86%，而C類單位（面積753至1,075平方呎）報339.3點，按月升0.92%。B類單位（面積431至752平方呎）報372.1點，按月升幅約0.22%。

至於大單位方面，D類單位（面積1,076至1,721平方呎）按月上升0.39%，報311.5點。而面積最大的E類單位（面積1,722平方呎或以上）報307.2點，按月上漲1.99%。

萊坊：回升幅度較預期快 料5月擴大升勢

萊坊董事、大中華區研究及諮詢部主管王兆麒表示，4月份樓價指數按月回升0.5%，比預期增長快，預料5月份指數將會擴大升勢，但上半年累計整體樓價仍會錄得些微跌幅。

他指出，最近疫情開始受控，有信心第二季樓市在一手市場帶動下會「價量齊升」，下半年樓市氣氛將會明顯逆轉，今年全年樓價仍有望升近3至5%。

又指隨著政府放寬按揭成數，樓價800萬至1,200萬元中小型住宅單位樓價表現較好，樓價1,200至1,920萬元的中大型單位市場也會受惠，而與「財爺plan」相關800至1,920萬的成交量將會上升至佔市場整體成交一半以上。