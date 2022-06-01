星星地產料樓價全年升5%至10%　下半年推元朗宏業西街「雨後」

星星地產公布今年下半年部署，將推出近400個住宅及工廈單位。

星星地產主席陳文輝稱，預計下半年將推出位於朗屏西鐵站附近的全新住宅發展項目，共提供335個住宅單位，標準戶型涵蓋開放式至三房，主打一房戶，佔逾40%。項目的地盤外牆，早前掛上「雨後」（After The Rain）的橫額廣告。

另外，旗下大角咀通州街全新工廈項目「The Cloud 雲之端」自開售至今，累售175伙，佔全盤七成半，套現逾4億元，餘下少量單位即將以現樓發售。

他又指，旗下位於觀塘偉業街107至109號的商廈項目，佔地約1.26萬平方呎，目前土地用途為工業及與工業經營相關的附屬辦公室，可以補地價改為全商業用途，可建商業樓面約達18.14萬平方呎。項目正積極計劃中，有待相關部門審批後再公布細節。

談及樓價，陳文輝稱，疫情放緩，近日不少發展商推出樓盤應市，市場氣氛日趨熱鬧，銷情暢旺，成交量明顯回升，可見市場有強勁剛性需求，另加上通脹重臨，預期今年樓價將有5%至10%升幅。投資氣氛亦同時好轉，帶動工廈市況成交，今年工廈將繼續受市場熱捧，有望達10%升幅。