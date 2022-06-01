石湖圍申建萬伙遭城規會否決　新地及置地：只建洋房非地盡其用

新地（0016）與置地合作的元朗石湖圍大型住宅項目，2019年向城規會申請大增發展密度、擬建逾1.1萬伙住宅單位，惟城規會審議後否決有關方案。

新地及置地聯合回應指，得悉城規會的決定，將會詳細研究城規會委員的決議和相關文件。因應北部都會區發展策略和北環線最新進展，早前已遞交另一份改劃申請，將更能符合政府最新的規劃發展框架。

新地及置地重申，相關地塊為「熟地」，早年規劃許可下只容許興建低密度洋房，既不能「地盡其用」，亦不符合政府在區內最新的發展方向。如因應規劃環境的變化，適當提高地塊的發展密度可充分發揮「新田/落馬洲發展樞紐」和鐵路效益，既符合政府增加土地房屋供應的政策，亦能協助解決房屋供應短缺的問題。

根據北部都會區發展策略，新田一帶將發展為「新田科技城」，為達到「職住平衡」，新界北極需要增加住屋供應以應付新田科技城以至北部都會區的住屋需求。

規劃署：尚未確定新田／落馬洲未來發展意向

城規會否決申請的理據，有待公布。而據規劃署的意見，由於正在進行的新田／落馬洲發展樞紐長遠發展研究，檢討範圍覆蓋上述申請地點，目前尚未確定未來發展意向，若方案獲得許可，將不利於整個新田/落馬洲發展的全面規劃與實施。而申請人亦未能證明擬議發展計劃，不會對周邊交通、環境生態、污水處理及通風等造成不良影響。

上述項目位於元朗石湖圍丈量約份第105約地段和毗連政府土地，屬碧豪苑及翠逸雅苑以東、潭尾軍營以北，鄰近擬建的港鐵北環線新田站。項目佔地約121.6萬平方呎，原屬低密度洋房發展，至近年發展商以北環綫興建為由，申請大增密度，改為興建逾1.1萬伙的大型屋苑，惟方案今日被否決。

而新地已作「兩手準備」，早前已向城規會再提交另一個規模達1.45萬伙的新申請。其中，第一期地皮以不多於7.5倍地積比率發展，擬建4幢不多於45層的分層綜合大樓，提供1,990伙；而面積較大的第二期，以不多於7倍地積比率發展，擬建24幢不多於47層的綜合住宅大廈，提供12,575伙。

資料顯示，雖然是次分層住宅發展方案未能通過，但發展商於2019年以約21億元完成補地價，可建低密度洋房，地積比率為0.4倍，總樓面約48.7萬平方呎，建築物層數不可多於3層。