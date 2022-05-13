新地、置地石湖圍大型住宅項目　向城規會申建共1.45萬伙

政府致力推動北部都會區，大型發展商積極部署發展相關地區的土地儲備。新鴻基地產（0016）與置地公司合作的元朗牛潭尾石湖圍住宅項目，最新再向城規會遞交發展申請，涉及兩幅地皮，合共提供14,565伙。

上述項目涉及兩宗申請，兩幅地皮同樣位於元朗石湖圍丈量約份第105約地段第2091號，鄰近石湖圍新村。其中地皮面積較大的地皮，為整個項目的第二期，佔地約97.8萬平方呎，擬以地積比率7倍發展24幢不多於47層高及180米的分層大廈，提供12,575伙。

其中住宅部分涉及549.45萬平方呎，而非住宅部分則佔約42.26萬平方呎。該項目提供車位數目多達2,636個，當中私家車位佔1,710個，而單車泊位則有多達839個，其餘則為電單車位，佔87個。

至於另一幅地皮為項目第一期，佔地約23.83萬平方呎，同樣擬以地積比率7倍發展，計劃興建4幢樓高不多於45層及180米的分層大廈，提供1,990伙。當中住宅部分佔約90.74萬平方呎，而非住宅部分則佔約13.96萬平方呎。該項目提供406個車位，其中私家車位及單車泊位分別有259個及133個。

合計上述兩幅地皮，地皮佔地高達121.6萬平方呎，住宅總樓面高達640萬平方呎，而非住宅總樓面則有約562,268平方呎。

申請人指出，上述改劃申請審視了近期國家政策、《北部都會區發展策略》及位於北部的新田/落馬洲地皮轉變中發展方向帶來的機遇。又指相關申請可釋放最大發展潛力，以提供房屋供應，而項目第二期發展方案，可充分利用毗連的第一期，共同配合和支援「新田/落馬洲發展樞紐」的長遠發展。