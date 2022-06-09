紅磡必嘉坊．曦匯今上樓書　最細180呎起　平台面積比室內大一倍

恒地（0012）紅磡大型重建項目必嘉坊 （BAKER CIRCLE )第一期第一座必嘉坊．曦匯，今日上載樓書，項目主打一房間隔，最細一伙實用面積約180平方呎，為開放式間隔，連33呎平台。

5樓J單位平台比單位大一倍

必嘉坊．曦匯提供324伙，戶型涵蓋開放式至三房間隔，實用面積由180至569平方呎，一律採開放式廚房設計。一般標準樓層一層15伙，共用3部升降機。

從樓書可見，全盤面積最細單位為5樓C、D、E室，屬開放式間隔，實用面積約180平方呎，連33平方呎平台。全盤面積最大單位為29樓B室，屬三房一套連儲物室間隔，實用面積約569平方呎，連105平方呎平台及249平方呎天台，主人房、兩睡房及儲物室望同一方向。

走廊兩邊盡頭的A及H室，浴室對正單位大門，打開門可望通全條走廊。（樓書擷圖）

值得留意，項目的5樓J單位，屬兩房間隔，實用面積為232平方呎，連有614平方呎平台，即平台面積較室內單位面積大逾1.6倍。

必嘉坊．曦匯預計關鍵日期2024年3月31日。

左起：Lucie Chang Fine Arts創辦人常越，恒基營業 (一) 部總經理林達民

展銷廳設藝術走廊 推廣本地藝術文化

另外，為配合項目發展的主旨，發展商今宣布，與本地畫廊Lucie Chang Fine Arts合作，於美麗華廣場一期5樓的紅磡「必嘉坊 Baker Circle」展銷中心舉辦藝術走廊，展出多款藝術品珍藏。

恒基營業 (一) 部總經理林達民指，希望大眾可欣賞到具香港本土色彩的歷史藝術作品，又指必嘉坊在傳承紅磡人文情懷同時，亦為未來紅磡帶來新創意、思維及動力。

整個紅磡黃埔4街重建項目，分3期發展，設9座住宅大樓，提供約2,800伙，其中，必嘉坊第一期位於機利士南路與寶其利街，由3幢住宅大樓組成，提供約1,000伙，主打一房及兩房戶。現推售的必嘉坊．曦匯，屬於第一期第一座。