再現3字頭新盤！Silicon Hill加推153伙　開放式折實售380萬起

新地（0016）大埔白石角Silicon Hill第1期，過去周五（3日）首輪銷售賣170伙，即日沽清。發展商趁勢加推新一張價單，涉及153伙，包括首推實用面積217平方呎、細絕白石角區的開放式戶，佔20伙，折實售價由379.89萬元起，為白石角區近三年來首次再現「3字頭」的一手供應。

參考新一張4號價單，涉及153伙，實用面積由217至580平方呎，包含開放式至三房間隔，價單定價460.47萬至1,321.45萬元，價單呎價19,912元至24,671元，扣除即供最高17.5%折扣，折實售價379.89萬至1,090.2萬元，折實呎價16,427元至20,354元。

是次售價最平一伙為屬翠景閣第3座2樓A5室，以及翠景閣第5座2樓A5室，同屬實用面積217平方呎、開放式間隔，折實售價同為379.89萬元，折實呎價17,506元。

參考區內對上一次出現「3字頭」的新盤，為2019年4月推出、億京旗下的海日灣 II，當時首批開放式戶折實售價約359萬元起，為白石角入場費最低的新盤。

新地副董事總經理雷霆今日指，加推的4號價單，屬於原價加推，預計於本周六（11日）進行次輪推售。新地代理總經理胡致遠表示，今張價單以定價計，市值約13億元。至於日推售的170伙之中，投資者比例約佔三成，另有7組大手客，最大手買家以約2,500萬元購入3伙。

特色戶呎售2.2萬創項目新高

上周五，發展商除以價單形式發售170伙外，亦推出18個單位招標，其中兩伙今日沽出，包括翠景閣第5座12樓A1單位，實用面積848平方呎，三房套房連書房及工人套房間隔，另連天台及平台，以1,883.56萬元售出，呎價22,212元，成交價及呎價均屬項目新高。

↓↓首輪銷售場面↓↓