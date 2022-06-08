100萬變為5000萬　堅尼地城地舖半億易手　廿年勁升49倍

西港島線落成約八年，一個鄰近港鐵堅尼地城站的北街地舖，新近以5,000萬元易手，較二十年前買入價大幅升值49倍。

市場消息透露，上述舖位為北街29至31號地下A號舖，距離堅尼地城站僅約一分鐘步程，舖位面積約1,300平方呎，舖位早前叫價約5,800萬元，新近降價至約5,000萬元沽出，呎價約3.84萬元。原業主在2001年12月以100萬元買入上述舖位，是次沽舖帳面升值4,900萬元，升值49倍。

麵包店11萬租用 回報2.64厘

盛滙商舖基金創辦人李根興表示，原業主持有上述舖位時間不算太長，但升值幅度卻高達49倍，為近年罕見。他認為，由於舖位鄰近港鐵堅尼地城站，周邊人流不絕，帶動舖位高價易手及有可觀升幅。

上述易手舖位現租戶為麵包店，每月租金約11萬元，租約期至2023年11月，以現時租金計，回報率約2.64厘。

翻查近年的舖位成交個案，錄得數十倍升幅的舖位，一般由上世紀中期開始買入，如去年12月易手上環磅巷6號地下低層舖位，成交價約3,000萬元，帳面升值幅度同為49倍，不過賣方早於1987年以60萬元買入，持貨近三十四年。

至於能夠錄得逾百倍升幅的舖位，持貨期至少要半世紀，如深水埗欽州街24至30號地下C舖，今年以920萬元易手，較1971年買入價7.8萬元相比，五十一年升值117倍；另天后銀幕街23號地舖，早於1961年以7.8萬元買入，近期以2,400萬元沽出，六十一年升值逾306倍。