大生銀行擴充9.5萬租英皇道地舖　料作保管箱中心

老牌華資銀行大生銀行於鰂魚涌擴充開設新分店，並作為保管箱中心。最新由大生銀行租用的舖位為鰂魚涌英皇道全新商廈的地舖，月租約9.5萬元，呎租近100元，目前計料為銀行第二間分店。

市場消息透露，上述舖位為大鴻輝集團旗下全新商廈1001 King's Road的地下3號舖位，面積約955平方呎。舖位在今年4月份推出放租，意向月租約9萬元，不過今年5月份卻提價至9.5萬元，最終獲大生銀行承租，以新租金計算，成交呎租約99.5元，料用作保管箱中心。

去年保管箱中心收入近730萬 按年升13%

據網上相片，舖位已經圍板，並列有「即將投入服務」字眼。翻查資料，大生銀行計劃在2022年擴張保管箱中心業務，而2021年該業務的收入達729.2萬元，按年增加約13%。

老牌華資銀行 近年涉足新盤、酒店

上述舖位新租戶大生銀行為本港的老牌華資銀行，早於1937年由企業家馬錦燦創立，當時名字為大生銀號，現時大生銀行主席為馬清鏗，僱員人數約36人。據了解，大生銀行的總部位於德輔道中130至132號大生銀行大廈，是唯一一間門市，曾於旺角及北角開分行但已結束，故是次新租用的英皇道舖位，料為該銀行目前第二間分行。

大生銀行馬氏家族雖為本港的老牌華資銀行，但早年已經轉型，旗下業務包括房地產及酒店，如家族第三代、90後的馬桂峰，近年開設全新品牌Yulan Group，目前在上環及黃竹坑經營兩幢酒店，其中位於黃竹坑的the Arca在2021年5月中開業，提供187間客房及套房。

至於同為大生銀行旗下的大銀地產，近年亦有推出住宅項目，如長沙灣大埔道翠雅山，於2018年11月推出，項目主打大單位，提供35伙，實用面積1,352至2,496平方呎。

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