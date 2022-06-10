新地Silicon Hill次輪截收逾3000票　超額認購近15倍

新地（0016）大埔白石角Silicon Hill第1期，於明日（11日）展開次輪銷售，涉及198伙，其中以價單形式賣190伙，另招標8伙包括頂層特色戶及地下連花園戶，招標期至9月30日。

項目於昨天（9日）截票，發展商表示，初步點算收到逾3,000個購樓意向登記，以周六價單形式銷售190個單位，超額認購近15倍。

該批190伙單位當中，包括開放式至三房不等，實用面積217至770平方呎，折實售價由379.8萬至1,134萬元，折實呎價由16,427元至20,354元。入場單位為5座2樓A5室開放式戶，實用面積217平方呎，折實售價379.8萬元，折實呎價17,502元。

資料顯示，周六銷售當日，買家將劃分A及B兩組，A組為大手買家時段，最多可買4伙，而B組買家的上限則為兩伙。

↓↓白石角Silicon Hill第1期現場地盤環境↓↓

Silicon Hill分三期發展，合共提供1,871伙。是次推出的第1期，涉及576伙，設有12種戶型，涵蓋開放式至三房間隔，分開放式廚房及梗廚，實用面積由217至851平方呎，標準單位佔506伙，餘下70伙為連平台或頂層特色戶。屋苑設98個私家車車位，關鍵日期為2024年2月29日。