5月新批按保額達353億創歷史新高　宗數屬紀錄次高

受惠於疫情緩和，中原按揭董事總經理王美鳳表示，今年4月樓市交投彈升，令放寬按保後之「財爺Plan」得以發揮作用，帶動5月份新批按保宗數及金額明顯增加。

據香港按證保險數字，5月份新批按揭保險貸款額按月再增加22.8%至353.38億元，創紀錄以來新高；新批按保宗數達5,771宗，增幅20.3%，為紀錄次高，僅比去年5月的5,774宗少3宗。

而放寬「財爺Plan」推動物業買賣的按保使用率增加，新批按保金額在住宅按揭市場的滲透率亦飆升至75%創新高，反映「財爺Plan」存實際需求及有助推動用家實踐置業計劃。

5月份新取用按保金額為84億元，按月回升26.8%，宗數亦按月回升20.8%至1,402宗。

王美鳳指，4月樓市交投彈升，令放寬按保後之「財爺Plan」得以發揮作用。（資料圖片）

至於今年首五個月按保巿道方面，王美鳳表示，樓市於去年底開始受第五波疫情嚴重衝擊，影響物業交投量大幅萎縮，即使5月按保金額及宗數創紀錄高，但仍能未回復至去年水平。

綜合數字顯示，今年首五個月季新取用按保貸款宗數及金額錄得6,895宗及390億元，較去年同期分別下跌21.8%及18.8%。今年首五個月新批按保貸款宗數及金額錄得20,442宗及1,204億元，較去年同期分別下跌21.5%及16.5%。