5月安老按揭登記僅9宗　創七年新低

據中原按揭研究部及土地註冊處數字指，2022年5月錄得9宗安老按揭登記，刷2015年3月以來新低，與4月份11宗相比，按月續減18.2%。

中原按揭指，目前共有11家銀行參與提供安老按揭，自計劃推出以來，中銀香港的市佔率一直處榜首位置，5月的9宗登記全屬中銀香港。

首五個月安老按揭登記 按年少49%

據中原按揭研究部及土地註冊處數字，今年首五個月錄98宗安老按揭登記，對比2021年同期錄得192宗登記，按年減少49%。首五個月安老按揭登記中，中銀香港錄得91宗，市佔率達92.9%佔榜首，按年減少48%。期內東亞銀行位列第二，有6宗登記。

中原按揭董事總經理王美鳳指，今年5月僅錄得9宗安老按揭登記。

據香港按證保險公司統計數字，今年5月有59宗安老按揭申請，比上一個月43宗增16宗或37.2%。對比去年首五個月有288宗安老按揭申請，2022年1至5月申請有258宗，跌10.4%。

香港按揭證券公司於2011年7月正式推出安老按揭計劃，據該公司統計資料顯示，截至2022年5月31日為止，安老按揭計劃累計有5,467宗申請，以單人申請佔最多，比例達64.7%，雙人及三人則分別佔35.2%及0.1%。

而安老按揭用家平均年齡約68歲，平均物業價值為580萬元（介乎36 萬至6,500 萬元），每月取得之年金平均為17,100元（介乎0元至198,000元），物業樓齡平均30年（介乎1年至63年）。

基於選擇終生領取年金之保障最大，無需擔心還款問題，故選擇終生領取年金的申請人佔最多，達50%，其次是選擇固定10年期佔最多，高達22.8%，主因是選擇10年固定期可獲取最高年金金額。