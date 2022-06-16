美國加息｜業界：如港跟加料不多於0.5厘　惟樓價升幅或會放慢

美國聯儲局宣布加息75點子，為1994年以來美聯儲最大幅度的一次加息。對於美國加息，本地地產界人士認為，即使香港跟隨加息，估計幅度只徘徊在0.25厘至0.5厘水平，預計對樓市影響十分有限，但買家入市態度或將轉審慎，樓價升幅會放慢。

中原： 將全年樓價升幅調低至5%

至於中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，美國加息或令港元流出，但香港銀行儲備仍達2,800億元，銀根充裕的情況下，相信香港銀行未必即時跟隨美國加息，對香港供樓人士影響輕微。

陳永傑又指，以對上一次美國加息期為例，於2016年至2018年間，美國加息9次，共2.25厘，香港只跟加一次0.125厘，期內中原城市指數CCI錄得25.5%的升幅。因此美國加息未必會令香港樓價下跌。他相信，相對其他投資產品穩健，物業仍是港人用作儲存財富的工具，惟下半年全球不明朗因素增多，如歐美國家加息、俄烏戰爭持續、疫情未完全受控，買家入市態度將轉審慎，樓價升幅會放慢，陳永傑將全年樓價預測調低至5%。

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，雖然今次加息幅度較大，但美國聯邦儲備局同時指，0.75厘的加幅並非常態，意味下次加息時，有機會根據實況而將幅度回調至0.5厘。

對於本港樓市，廖偉強預計，買家對長期的息口走勢，其實已心中有數，不少人是想觀望的加息情況後才做決定。如果香港銀行未有立即跟隨美國加息，買家很快就會消化相關的消息，並重新加快入市步伐，令交投回升。而就算之後香港跟隨加息，估計幅度亦只徘徊在0.25厘至0.5厘水平，對樓市影響十分有限。

布少明：不排除本港最優惠利率亦要跟加

至於美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明表示，本港銀行體系結餘雖跌至約2,800億港元，但在資金仍然充裕下，相信本港息率未會即時跟加，本港低息環境將持續；然而，若然下半年美國加息速度較預期快及幅度較預期大，不排除本港最優惠利率亦要跟加。

至於今次美國加息0.75厘，相信本港最優惠利率未會即時跟加，但拆息實際上已有上調趨勢，而下半年甚至有機會觸及2.5厘的封頂水平。然而，縱然HIBOR未來有機會進一步攀升，但現時大部份業主採用的H按供款一般有封頂機制，相信未會令供樓人士供樓壓力大增。