睇淡樓市　珀麗灣業主三度減價求售　累劈90萬獲街坊接貨

馬灣珀麗灣有業主因睇淡樓市，三度減價求售，終累減價90萬元沽出海景兩房單位。

美聯物業高級分區營業經理熊建明指，是次成交為珀麗灣28座高層C室，實用面積約578平方呎，屬兩房間隔，連露台，外望180度海景，於去年開始放盤，初時叫價780萬元。

兩度減價吸引同屋苑住戶睇樓

熊建明續指，業主數月前因擔心疫情及環球政治不明朗等因素，影響樓市，將叫價下調40萬至約740萬元求售。至近月新盤交投轉旺，搶走部份二手購買力，遂再下調叫價至710萬元。

兩度減價後，單位終吸引同屋苑住客上門睇樓，並即時還價。至上周美國宣布加息0.75厘後，業主為免夜長夢多，再減20萬元將單位沽出，成交價690萬元，呎價11,938元，三度減價、合共累減90萬或12%。

據銀行網上估價，上述單位估價約為728萬元，最新成交價較估價低約5%。據悉，原業主在2015年1月以約546萬元買入上址，持貨逾七年，現轉手帳面獲利約144萬元，升值約26.4%。

熊建明表示，珀麗灣6月至今僅錄4宗二手，交投明顯轉慢，個別業主為吸引買家，率先下調叫價約2%。