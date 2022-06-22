希慎呂幹威：冀住宅業務佔比增至一成 　大埔新盤擬下月推

在銅鑼灣擁有商廈王國的希慎興業（0014），近年積極發展住宅項目，該公司執行董事及首席營運總監呂幹威表示，未來會有節奏地參與更多住宅項目，希望住宅項目收入可提高至公司的一成收益。而希慎及香港興業國際（0480）合作發展的大埔露輝路豪宅項目林海山城，已獲批入伙紙，預期於未來一至兩月內以現樓形式開賣。

除了發展寫字樓及商舖業務外，希慎近年發展多個住宅項目。呂幹威指，期望日後增加住宅業務至佔公司整體收益比例達一成，令公司收入變得更加多元化，以提高公司收入穩定性，形容會「有節奏地」推行計劃，亦不排除日後會以獨資形式發展住宅項目。

左起：希慎興業寫字樓業務及住宅業務總監葉慕貞、執行董事及首席營運總監呂幹威、企業傳訊總經理董彥鈞。

林海山城定價參考九肚山、九龍豪宅

希慎興業執行董事及首席營運總監呂幹威表示，項目將會以現樓形式出售，定價參考九肚山及九龍區的豪宅項目，設現樓示範單位。他又指，項目鄰近自然保育區，約20分鐘即達蓮塘口岸或落馬洲口岸，適合需要往返中港兩地的商人，或企業總部設於深圳的高級管理層。項目提供充足車位，比例為每個單位至少一個車位，獨立屋更可供應兩個車位。

除林海山城外，希慎亦有參與由恒地（0012）投得的市建局土瓜灣庇利街/榮光街項目。呂幹威指，集團一貫的發展方針都是除了發展當區業務外，亦會同時照顧社區需要，是次與恒地合作發展，希望可運用集團發展利園區，以及管理優質商業及零售項目的經驗，以達到新舊區融合發展，將來亦會主力發展項目商場部份。

土瓜灣庇利街／榮光街項目將由希慎及恒地合作發展。（梁鵬威攝）

物業組合出租率九成以上

寫字樓後市方面，希慎寫字樓業務及住宅業務總監葉慕貞預期，下半年寫字樓空置率亦會偏高，假若疫情沒有大變化，相信市場上對寫字樓的需求不會太強，加上下半年亦有其他新寫字樓項目供應，因而有機會出現「供過於求」的情況，預期市場商廈樓面難以一個較快時間租出。

呂幹威認為，目前應先着眼於出租率，而非租金，又指只要保持穩定的出租率，日後可再慢慢調整租金價錢。他補充，現時整個希慎旗下物業組合的出租率為九成以上。

至於銅鑼灣加路連山道商業地項目，呂幹威指，該幅地皮早前因應疫情作為接種中心直至6月30日，項目正待批建築圖則，預計第三季開展工作。