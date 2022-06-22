內地電子設備商高層3.67億掃屯門兩幢洋房　啃辣稅逾半億

內房保利置業（0119）屯門青山灣瑧譽，上月連環沽出兩幢洋房，合共套現逾3.67億元，該兩幢洋房的新買家均為內地一家電子設備商宇宙集團的高層人員。資料顯示，兩幢洋房同樣涉及樓價15%的辣招稅，合計超過5,500萬元。

上述分別為瑧譽的單號洋房及雙號洋房，買家分別為林釵釵及陳慧珊，二人均與宇宙電路板設備（深圳）董事同名。二人是次買入洋房分別需要支付高達樓價15%的辣招稅，涉及2,770.5萬及2,741.48萬元。

據了解，宇宙集團於1988年成立，為一家擁有34年電路板自動化設備專業研發、生產製造經驗的高新技術企業，總部設於東莞鳳崗竹塘工業區。

兩洋房各涉逾5200呎 呎價逾3.1萬

上述賣出的兩幢洋房，包括瑧譽單號洋房，連同兩個車位以1.847億元賣出。洋房實用面積5,201平方呎，連650平方呎居室，312平方呎平台、928平方呎花園及1,168平方呎天台，成交呎價3.16萬元。

至於另一幢雙號洋房，則連同兩個車位以逾1.827億元賣出。洋房實用面積5,200平方呎，連615平方呎居室，264平方呎平台、949平方呎花園及1,190平方呎天台，成交呎價3.14萬元。