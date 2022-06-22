大停電無阻港人買樓　元朗翹翠峰三房戶昨晚785萬易手

位於元朗朗屏站附近的中電電纜橋，昨晚起火焚塌，導致屯門、元朗、天水圍大停電，但仍無阻換樓客的入市決心。元朗翹翠峰一個三房戶，於昨晚大停電期間以785萬元沽出。

據中原地產副區域營業經理王勤學表示，涉及為翹翠峰2座中層F室，實用面積667平方呎，三房間隔，放盤約三個月，原叫價830萬元，昨晚以785萬元沽出，略減價45萬元，呎價11,769元。據知上述新買家為換樓客，之前已到上址睇樓，於昨晚停電期間，於代理分行簽約並完成交易。代理指，「咁啱分行冇受停電影響。」

而原業主於2009年以257.2萬元購入上址，持貨十三年，帳面獲利527.8萬元，升值兩倍。王勤學指，近月受一手新盤搶佔購買力影響，元朗區二手交投減慢，上述為翹翠峰6月份首宗二手買賣，而元朗全區6月至今暫錄85宗買賣。

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至於天水圍區昨日於停電前亦錄得成交。據美聯物業營業經理蘇哲熙指，居屋屏欣苑A座中低層13室，一房戶型，原叫價500萬元，終以自由市場價480萬元易手，以面積383平方呎計，呎價12,532元。

蘇哲熙指，單位於昨日黃昏、停電前一個多小時完成交易，其後分行亦停電。而原業主於2018年10月以178萬元（未補地價）購入單位。