必嘉坊．曦匯下周二次輪賣68伙　入場單位折實468.8萬

由恒地（0012）發展的大型重建項目紅磡必嘉坊．曦匯，今日（24日）公佈最新銷售安排，落實下周二（28日）展開次輪銷售，全數推售4號價單當中的68伙單位，折實均價24,168元。當中入場單位折實價468.8萬元。銷售當日買家劃分為A、B兩組，其中A組買家最多可買4伙單位，而B組買家最多可買2伙單位。

該批68伙單位當中，包括12伙開放式單位、41伙一房單位及15伙兩房單位，實用面積由180至369平方呎，扣除最高5%折扣優惠後，整批折實售價468.82萬至889.67萬元，折實呎價22,913至26,580元。

A組大手買家最多可買4伙

當中入場單位為5樓C室，屬開放式間隔，實用面積180平方呎，折實賣468.8萬元，折實呎價約26,045元。至於呎價最低單位為6樓H室，屬兩房單位，實用面積369平方呎，折實賣845.5萬元，折實呎價22,913元。

恒基營業（一）部總經理林達民表示，開售至今，在後疫情及美國加息的情況下仍錄得滿意銷情，推出專為開放式單位而設的靈活自主首期分期計劃，相信有助年輕或資金較少的自住買家上車。