凱柏峰 I 再開連裝修示範單位　最快周內加推｜多相

由信置（0083）、嘉華國際（0173）及招商局置地（0978）合作發展的日出康城第11B期凱柏峰 l 繼昨日公布首批128伙的價單後，今日隨即對外開放一伙兩房經改動的示範單位。

明日起接受認購登記

信置聯席董事田兆源指， 昨日開價單後，隨即開放位設於奧海城的示範單位予公眾參觀，明日開始接受認購登記，最快本周內加推，料下周公布銷售安排。

嘉華溫偉明出席活動時指，凱柏峰 l 是以貼市價開盤，希望趁疫後吸引買家入市，重啟經濟活動。

至於，嘉華國際營業及市場策劃總監（香港地產）溫偉明出席活動時指，凱柏峰 l 今次以貼市價開盤，希望可在疫後吸引買家入市，重啟經濟活動，他預計凱柏峰 l 收飛情況理想。

他形容日出康城為發展成熟的地區，近年有不少中小型單位供應，整個區份已涵蓋不同種類的單位，有上車客、亦有分支家庭。加上日後跨灣大橋落成，均令到康城成為一個更完善的社區。

↓↓↓凱柏峰 I 示範單位直撃↓↓↓

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打通客房與客廳 增加空間感

今日開放之示範單位，參照第1A座28樓F室搭建，實用面積 459平方呎，原屬兩房、開放式廚房間隔，經改動後，廳堂與客房之間的牆身打通，改為通透間隔；浴室為「黑廁」。而單位的露台及工作平台合併，以增加空間及實用性。

凱柏峰 I 昨日公布首張價單，提供128伙，折實售價由619.5萬至1,243.3萬元，折實呎價由16,757元至20,128元。整批折實平均呎價17,888元。

凱柏峰 I 合共提供592個住宅單位，包括一房至三房間隔，其中一房及兩房戶型佔全盤近九成，另有少量三房戶及特色戶。預計關鍵日期為2024年11月15日。