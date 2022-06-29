冠華鏡廠許氏家族2.6億購元朗全幢工廈

本地老牌家族大手買入全幢工廈。冠華鏡廠許氏家族新近以2.6億元買入元朗宏業東街一幢工廈，原業主持貨約三十年，帳面升值近10倍。

上述成交為宏業東街8號晉美工業大廈全幢在5月30日以2.6億元易手，新買家為GIANT BRILLIANT DEVELOPMENT LIMITED，公司董事包括許鑑聰、許鑑華、許鑑榮及許銘，均為冠華鏡廠許氏家族成員。

工廈前方為正在規劃重建的元朗東頭工業區遊樂場，樓高3層，涉及地廠、閣樓、1樓至2樓及天台，總樓面39,706平方呎，以成交價2.6億元計，呎價約6,548元。

上述工廈去年3月份向城規會申請重建一幢樓高11層的商廈，地盤佔地約14,735平方呎，擬以地積比率6倍重建，當中1至10樓作辦公室用途，地下則設商店及機房，總樓面涉約8.84萬平方呎。

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宏業東街8號晉美工業大廈全幢。

鏡王許海2013年病逝 身家逾300億

冠華鏡廠為本地老牌玻璃廠，由有鏡王之稱的許海、許銘兩兄弟創立，早年透過投資鋼材、生產玻璃致富，及後投資地產更令資產大幅升值。翻查資料，許海在2013年病逝，終年九十歲，當時市場估計其家族身家高達約300億元。

至於易手工廈的原業主為本地廠家，於1992年以2,400萬元買入，是次易手帳面升值約9.8倍或2.36億元。