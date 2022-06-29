傳中小型銀行上調H按封頂息率　業界：料大行未會即時跟隨

傳有個別中小型銀行上調新造H按封頂息率0.05%至0.225%，中原按揭董事總經理王美鳳指出，截至6月29日，1個月拆息現為0.88%，較今年初徘徊0.15%上升0.73厘，港元拆息屬於銀行之間拆借成本，尤其可反映中小型銀行資金成本上升，資金成本壓力大於存款基礎較大之大型銀行。

是次個別中小型銀行上調H按封頂息率0.05%至0.225%，相信是個別銀行因應按揭業務情況紓緩息差受壓之影響，中小型銀行一般會等大行加P才會跟隨，是次先上調H按封頂息率紓緩拆息將進一步上升之加息壓力。

中原按揭王美鳳指，個別中小型銀行上調H按封頂息率，對市場用家未構成影響。（資料圖片）

現時1個月拆息雖已逐步上升，但暫時1個月拆息處於0.9%水平應對大型銀行未出現上調H按封頂息率之壓力，相信現時銀行樓按取態積極下未急於跟隨上調封頂息率，故是次個別中小型銀行上調H按封頂息率對市場用家未構成影響。

每100萬貸款月供增約26元

王美鳳表示，過往在加息周期亦曾出現銀行加最優惠利率（P）前先上調H按封頂息率之情況，2018年加息周期時期，7至8月份1個月拆息已升至1.8%，銀行加P壓力增加，加上當時H按封頂息率較低，低至2.15%，對比拆息已升至1.8%，息差壓力較大，故當時銀行陸續先上調H按封頂息率0.1厘，其後於9月份正式將P上調0.125%。

王美鳳表示，今次市傳銀行調整按息對新造按揭人士影響輕微，以貸款額100萬元及還款期30年計，H按封頂息加至2.55%後，若將來H按息升至封頂位，對比現時一般封頂息率2.5%，每月還款額增26元或0.7%至3,977元。以巿傳最大加幅至2.725%計，每月還款金額加118元或3%至4,069元。

曹德明料銀行加P前，除提升H按封頂位外，亦有可能提升P按優惠。

曹德明：加P前奏 或有中小型銀行跟隨

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明認為，此舉可視為銀行加P（最優惠利率）前奏，相信由於美國不斷加息，香港一個月銀行同業拆息（HIBOR）已升至近一厘水平，銀行體系結餘亦回落至近2,000億元水平，銀行資金成本壓力趨升。最新公布7月份定息按揭計劃的10年期年利率亦已增加半厘至3.2厘，而中小型銀行存款基礎較大型銀行弱，為確保利潤，上調H按息率是有必然需要，預期或有中小型銀行跟隨。

他又指，首季銀行按揭業務受疫情拖累，為追趕業績，相信短期內未會大幅調低現行提供的優惠如現金回贈、高息存款掛勾戶口等。不過由於資金成本不斷上升，一個月拆息有機會於第三季觸及封頂位，銀行將盡量避免拆息長期高於封頂位而出現「蝕本」情況，並「試水溫」為未來加P作準備。

曹德明料銀行加P前，除了提升H按封頂位外，亦有可能提升P按優惠，甚至令P按實際息率比H按封頂位略低，誘導客人選用P按，令銀行資金成本在加息周期下變得較為穩定。曹氏補充，是次主要受影響的人士為新造Ｈ按計劃的客戶，但料銀行有機會於年內調升P，屆時將影響所有承造按揭之人士。

莊錦輝：料大型銀行不會跟隨

星之谷按揭轉介行政總裁莊錦輝表示，美國已經進入加息周期，港銀普遍按兵不動，這次有銀行上調H按封頂息率，相信是因為個別銀行早期推出不少按揭優惠，已達成全年批出按揭貸款額的目標，因此下半年樓按批核會較審慎。

不過，他認為，現時銀行體系流動性仍然充裕，加上本港整體貸款額增長有所放緩，目前銀行對按揭取態仍然積極，預計大型銀行不會跟隨上調封頂息率。