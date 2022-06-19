陳茂波：港息終會跟隨美國升　憂環球經濟削弱本港出口增長

美國上周加息0.75厘，財政司司長陳茂波今（19日）發表網誌表示，雖然本港市場資金仍然充裕，但在聯繫匯率制度下，聯儲局加息幅度加大、步伐加快，加上已經開始縮表，預計港息終會跟隨向上。同時，環球通脹熾熱加上多地央行加大收緊貨幣政策的力度和速度，將令環球經濟增長更加疲弱，或會進一步削弱本港的出口增長動力。

需關注確診數字又再回升

陳茂波表示，近日公布的本地經濟數據稍有改善，3至5月份的失業率稍降0.3個百分點，回落至5.1%，反映期內後期第五波疫情受控時的情況，以及發放消費券對經濟帶來的支持作用。不過，近日確診數字又再回升，情況需要關注。

他指，本港面對的國際大環境正愈趨複雜，不少主要市場近期也相繼加息，提醒息率上升也可能會觸發資金流向急速轉變，金融市場和資產價格將更為波動，一些基本面較弱的經濟體會受到較大影響。

陳茂波早前到元朗區探訪基層家庭，並派發慶祝回歸二十五周年的活動禮物包。

回顧香港回歸廿五年來，陳茂波表示，金融業作為優勢支柱產業之一，廿五年來，港股顯著增量擴張，市值由3萬多億元大幅增加到超過40萬億元，增幅12倍；上市公司數目增加了3倍，由600多家增加到2,500多家；平均每日成交額增加近10倍至1,600多億元。

銀行業方面，總資產升逾兩倍，有27萬億港元；銀行的存款總額（包括港元及外幣）增加近五倍至15萬億港元；銀行貸款總額（包括港元及外幣）增加近1.6倍至10.9萬億港元。

債券市場發行總額升19倍，去年全年規模約4,000億美元。外匯市場的日均成交升7倍，在全球交易份額佔比由4%增加到7.6%，全球排名由第7位升至第4位。資產及財富管理規模躍升9倍，增加到2020年的約35萬億港元，其中約三分之二來自境外 。