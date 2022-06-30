凱柏峰 l 開賣　90後女生靠積蓄800萬購兩房　築新婚愛巢

由信置（0083）、嘉華國際（0173）及招商局置地（0978）合作的日出康城凱柏峰 l ，今（30日）首輪開售238伙，折實入場價620萬元起，累收近6,200票，超額逾25倍。縱然今早懸掛一號風球，但售樓處外仍有長長的排隊人龍，等候揀樓。

其中，有現居將軍澳區的買家Kay，屬於90後、從事銀行業，因為看好日出康城未來發展，今日斥資逾800萬元買入凱柏峰 l 一伙兩房單位，打算作新婚居所。她透露，今次入市全靠自己積蓄，沒有父母幫助。她又表示看好香港及未來樓市前景。

退休人士李生毋懼加息 近800萬買兩房

另外，有現居於將軍澳區的李先生，為退休人士，今日斥資近800萬元買入凱柏峰 l 一伙兩房單位，打算作自用。面對本港下半年有機會跟隨美國加息，李先生認為屬預期之內，認為本港未來前景仍向好，相信樓市會平穩發展。

凱柏峰 I 今日開售的238伙，涵蓋一至三房，扣除最高16%折扣後，折實售價為619.5萬至1,243.2萬元，折實呎價16,757元至20,698元。項目預計關鍵日期為2024年11月15日。