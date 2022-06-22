凱柏峰 l 首批128伙　折實均價17888元　入場價619.5萬起

由信置（0083）、嘉華國際（0173）及招商局置地（0978）合作發展的日出康城第11B期凱柏峰 l 今日（22日）公布首張價單，首批提供128伙，折實平均呎價17,888元，折實售價由619.5萬元起，屬於一房戶型。

三房戶折實最貴售1240萬

信和置業營業部集團聯席董事田兆源形容，首批價單為「超級開心價」，又指凱柏峰 l 的啟動呎價不足1.8萬元，較將軍澳區內其他樓盤約有一成折讓。他續指，由於中小型單位受年輕人歡迎，加上樓盤位於地鐵沿綫，區內生活配套完備，預計開售後市場反應熱烈。

首批128伙，包括一房至三戶型，其中一房佔38伙，兩房佔81伙，以及三房佔9伙，價單定價737.5萬至1,480.1萬元，價單呎價由19,949元至23,961元。扣除最高16%折扣優惠，整批折實售價由619.5萬至1,243.3萬元，折實呎價由16,757元至20,128元。

左起：嘉華國際營業及市場策劃總監（香港地產）温偉明、信和置業營業部集團聯席董事田兆源、招商局置地執行董事黃競源。

當中入場單位為1A座10樓D單位，實用面積329平方呎，屬一房開放式廚房，折實售約619.5萬元，折實呎價18,830元；呎價最低為1A座10樓C單位，面積448平方呎，屬兩房開放式廚房，折實售約750.7萬元，折實呎價16,757元。

折實均價較LP10、SEA TO SKY貴逾12%

據中原地產資料，近三年同區推出的新盤，包括海茵莊園、LP10、SEA TO SKY等。當中去年10月推出的海茵莊園，首批312伙，折實呎價為20,921元，凱柏峰較之平14%，不過前者開則細，故入場價由389萬元起。

去年1月推出的LP10，首批179伙，折實呎價為15,888元，前年中推出的SEA TO SKY，首批285伙折實均價15,823元，凱柏峰 I 較兩盤貴約12.5%至13%。

康城二手成交呎價介乎1.8萬至1.9萬

至於二手呎價方面，將軍澳南二手屋苑如CAPRI、天晉II 、MONTEREY等，近期二手平均成交呎價介乎1.83萬至2.46萬元。至於日出康城樓齡較新的二手屋苑，如MALIBU、LP6、MONTARA 的二手平均呎價介乎1.84萬至1.97萬元。

日出康城凱柏峰 l 。

↓↓凱柏峰 l 交樓標準示範單位↓↓

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主打一房及兩房 佔全盤近九成

凱柏峰 I 的關鍵日期為2024年11月15日，提供592個住宅單位，包括一房至三房間隔，其中一房及兩房戶分別提供176伙及353伙，兩類戶型佔全盤近九成，而三房戶及特色戶分別提供44伙及19伙。

而整個日出康城第11B期分三期發展，合共1,880伙，分別提供592伙、644伙及644伙，三期，將於2024年10月至12月期間落成。