本地廠家叫價近9000萬　一口氣放售尖沙咀三伙豪宅｜單位直擊

美國進入加息周期，本港亦預計將會跟隨加息。有本地廠家一口氣放售尖沙咀豪宅嘉文花園三個收租單位，總叫價約8,750萬元。

中原地產分行經理胡鴻洲表示，上述放盤個案為嘉文花園1座低層A室、2座中層B室及3座低層B室，實用面積介乎1,000至1,087平方呎，全部均為三房戶。該三個單位全部附設車位，叫價2,750萬至3,150萬元。

胡鴻洲指出，上述三個單位全部用作收租用途，其中一個現況交吉，餘下兩個單位則有租戶使用，又指業主雖然未有透露大手放盤原因，但預計與近日市況回落或加息速度加快有關。

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低層戶仍享開揚景 直望木球會

據代理提供放盤相片，其中1座低層A室現況交吉，裝修不俗，大廳享有弧形窗台，可直望覺士道方向的木球會開揚景觀，廚房設備齊全，設充足收納空間、高身雪櫃、洗衣機等。該單位近日成功以每月約4萬元不連車位租出，呎租約40元。

三伙總買入價4648萬

據了解，該批單位由一位廠家持有，最早買入的單位為3座低B室，在2000年以1,260萬元買入，其後在2009年及2012年再分別以1,450萬及1,938萬元，買入另外兩個單位。即總買入價合共高達4,648萬元。