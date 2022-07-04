凱柏峰 I 周四次輪賣238伙　暫收逾3400票　超額逾13倍

由信置（0083）、嘉華國際（0173）及招商局置地（0978）合作發展的日出康城凱柏峰 l，落實本周四（7日）次輪發售238伙，不設大手客時段，截至今（4日）午3時半，項目次輪銷售累積收逾3,400票，以開售238伙計，超額逾13倍。

本周四次輪銷售，包括一房佔60伙、兩房佔157伙、三房佔21伙，扣除最高16%折扣後，折實價643.8萬至1,300.5萬元，折實呎價17,106元至21,346元。整批以定價計市值逾24億元。

入場單位最平643.8萬起

最平單位為1B座10樓E室，屬一房連開放式廚房間隔，實用面積337平方呎，折實售價643.8萬元，折實呎價19,106元；另最低呎價為1A座17樓B室，屬三房套連儲物室間隔，實用面積721平方呎，折實售價1,233.4萬元，折實呎價17,106元。

發展商表示，項目於上周四（6 月30日）進行首輪銷售，於3小時內全數238伙沽清，套現逾19億元，又指首輪買家逾七成為年輕買家，大部分購入自用。發展商於首輪銷售後，分別加推128伙及80伙，折實平均呎價分別為18,808元及18,838元。