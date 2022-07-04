新盤周末錄14宗成交　按周大跌88%　屯門飛揚佔11宗

颱風暹芭吹襲，影響「七一」長假期一手銷情。綜合市場資訊及一手住宅物業銷售網資料，過去周末（2、3日）兩日一手市場錄得約14宗成交，按周大減100宗或近88%。總計「七一回歸」三天長假期（1至3日），新盤市場合共錄約19宗交易。

當中以長實（1113）及新地（0016）合作的屯門飛揚第1期佔較多，原定周六進行次輪銷售，以價單形式賣72伙，受暹芭影響，延至周日才進行。據一手成交紀錄冊，項目單日售出11伙，佔可供出售單位15%，套現約7,114.2萬元，實用面積283至483平方呎，成交金額約由457萬至756.7萬元。

另外，恒地（0012）大角咀利奧坊．壹隅亦一連兩日沽出兩伙，套現共1,307.9萬元。涉及單位分別為1座5樓R室，及1座16樓R室， 同屬一房間隔，實用面積267平方呎，成交金額分別為615.5萬及692.4萬元。

宏安地產曦臺1925萬招標沽一伙

至於，宏安地產（1243）等發展的油塘現樓曦臺招標沽出一伙，涉及單位為1座21樓B室3房，實用面積795平方呎，成交價1,924.9萬元，呎價24,213元。另由喜雋發展旗下深水埗鴨寮街93號單幢盤喜．揚亦沽出一伙。涉及單位為16樓C室， 實用面積216平方呎，屬開放式間隔，成交金額為471.1萬元。