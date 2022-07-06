政府設4小組　財政司正副司長負責統籌土地房屋、督導公屋興建

特首李家超上任後，今日（6日）首次以特首身份出席立法會答問會。會上，他提到成立4個工作組，當中包括由財政司司長帶領的「土地房屋供應統籌組」，以及由財政司副司長領導的「公營房屋項目行動工作組」，以加快土地及房屋供應。

李家超今提出的4個工作組，包括「弱勢社群學生擺脫跨代貧窮小組」、「土地房屋供應統籌組」、「地區事項統籌工作組」及「公營房屋項目行動工作組」，均由司級官員帶領，及後將公布工作細節。

其中，就土地房屋方面，將設立「土地房屋供應統籌組」，由財政司司長陳茂波負責統籌及協調所有土地發展及房屋供應相關的政策局及部門，審視規劃、地政、環境、社福配置等，改善流程，以提速、提效及提量為目標，優化程序，提高土地發展及房屋供應的效率。

至於「公營房屋項目行動工作組」，則由財政司副司長黃偉綸帶領，主力負責督導公營房屋興建項目，包括提前上樓、私人參建模式等，並需在本屆政府上任100日內提交初步加快興建公營房屋的建議。

此外，李家超強調十分重視北部都會區，形容北部都會區將是香港未來發展的重要引擎，涉及科技、就業、環保及安居等多方面，是提高香港質素的重要計劃。他指，因北部都會區與內地緊密相連，港府會決定發展北部都會區的架構，而他本人亦會親自參與及推動項目。