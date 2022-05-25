測量師學會支持降低強拍門檻　下月底向發展局遞交意見書

政府有意降低舊樓強拍門檻，香港測量師學會就有關政策進行研究，並於今日（25日）發布有關檢討進度報告。香港測量師學會產業測量組主席陳致馨表示，學會支持降低強拍門檻，將會以研究成果整合成意見書，預計於6月底向發展局提交，以完善政策修訂。惟該學會暫時未決定建議強拍門檻降低至哪個水平。

該學會向香港地產建設商會、長者安居協會、香港測量師學會旗下會員收集持份者意見，發現大部分持份者支持降低強拍門檻，以加快舊樓重建步伐，同時普遍持份者認為目前排期審理時間過長，大部份案件需時約兩年至三年半。此外，有小業主認為在過程中面對多種困難，例如需要墊付訴訟費用，以及強拍後交吉時間過急。

前排右一陳致馨、右二趙錦權

對於強拍門檻應降至哪個水平，陳致馨表示，學會暫時未決定相關數字，但認為某些情況下，強拍門檻水平可降至低於80%的水平。

土地審裁處僅兩名官員 建議增聘人手

至於強拍審理時間過長，陳致馨指，審理時間及速度當然愈快愈好，但目前土地審裁處負責只有兩名官員，認為需要加快增加人手。至於香港測量師學會會長趙錦權則表示，不同案件會有不同情況，部分小業主會有抗辯時段，又或可以使用程序拖長審理，因此早前在強拍流程中已加入調解（Mediation）以加快流程。

訂立七大基本原則

香港測量師學會同時在今年1月份組成工作小組，展開檢討及諮詢工作，為政策修改上的檢討訂立七大基本原則，包括須在小業主和大業主利益之間取得平衡，並不應妨礙地段整合或強拍申請、確保小業主能有公平合理的補償及獲得適當的保障、不應令受影響業主的居住環境惡化或令其無家可歸。

此外，其餘四項原則包括需要考慮到部分小業主有意變賣老舊單位，而強拍是能提升其居住質素的方法之一、應清晰明確，避免因要釐清法律觀點而延長強拍申請進程、推動全面發展及地段整合，以加大市區重建規模、讓重建能提供適當商業誘因，以加快市區重建。