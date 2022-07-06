九龍貨倉三幅地皮內部轉讓予同一公司　總作價逾27億

計劃重建超過二十年的會德豐旗下九龍灣九龍貨倉，項目所在位置的兩幅地皮近月以9.8億及7.3億元作內部轉讓。完成轉讓後，整個九龍貨倉所涉及的三幅地皮，全數由同一公司持有，預計有利項目展開重建程序，而三幅地皮的總作價合共逾27億元。

會德豐去年8月份就旗下九龍灣九龍貨倉向城規會提交新發展方案，申請興建7幢住宅大廈，提供1,782伙。項目在今年2月中獲准在有附帶條件下批准重建，料日後完成補地價程序後可隨即發展。

兩幅地皮內部轉讓 作價9.8億及7.3億

上述重建項目範圍涉及九龍倉大廈及露天空地，位於啟興道1至5號、新九龍內地段第5805、5806和5982號地段。據最新資料，其中新九龍內地段第5805號地段及5982號地段，分別在近月以9.8億及7.3億元作內部轉讓，新買家同為VISION CHARM LIMITED，其公司董事包括會德豐高層人員吳天海、包靜國、徐耀祥。

地皮總作價27億 每呎樓面地價3280元

至於新九龍內地段第5806號地段則早於2017年中已率先以10.1億元，轉讓予上述VISION CHARM LIMITED所持有。意味九龍貨倉所在的三幅地皮現已全數交由同一公司持有，而以內部轉讓價值合計，三幅地皮總值約27.2億元。若以項目早前獲城規會批准的方案總樓面計算，每呎樓面地價約3,280元。

資料顯示，上述九龍貨倉涉及的三幅地皮，地盤面積約165,812平方呎，計劃以不多於5倍地積比率，發展7幢樓高層28層、另設兩層地庫的住宅大樓，提供1,782伙，涉及住宅樓面面積約829,059平方呎。項目將提供219個私家車位。此外，發展商將在上述申請地點興建一條向公眾開放的20米闊海濱長廊。