九龍貨倉重建提新方案　擬倍增伙數至1782伙　惟每伙面積縮56%

計劃重建超過二十年的會德豐旗下九龍灣九龍貨倉，新近再向城規會提交新發展方案，申請興建7幢住宅大廈，提供1,782伙，單位數目較十年前方案增加1.3倍，不過每個單位的平均面積縮至約465平方呎，較舊方案細約56%。

單位面積由千呎縮至500呎

據城規會資料，上述申請地點為九龍倉大廈及露天空地，位於啟興道1至5號、新九龍內地段第5805、5806和5982號地段，申請地點地盤面積約165,812平方呎，計劃以不多於5倍地積比率，發展7幢樓高層28層、另設兩層地庫的住宅大樓，提供1,782伙，涉及住宅樓面面積約829,059平方呎。項目將提供219個私家車位。此外，發展商將在上述申請地點，興建一條向公眾開放的20米闊海濱長廊。

黃光耀：中小型單位需求大 配合區內發展

會德豐地產常務董事黃光耀出席記者會時表示，現時啟德區成熟發展，有相當住宅需求，認為適合作住宅發展。又指現時中小型單位需求大，為配合該區發展，故提交新申請。

十年前擬建784伙 每伙面積1050呎

據城規會資料，申請人指，上述申請地點在2010年及2011年已有兩個住宅發展方案獲城規會批准，不過因應房屋供應緊張及大眾對房屋要求的轉變，最新遞交一個經修訂的新方案，以增加房屋供應。

翻查資料，九龍貨倉在2010年曾獲批發展6幢樓高27至28層高的住宅，提供911伙。不過及後在2011年，會德豐修訂發展方案，調整至興建7幢住宅，伙數減13.9%至784伙，每伙平均面積約1,050平方呎。

若以2011年方案作比較，最新遞交的方案提供的1,782伙，較十年前大增1.3倍，惟每個單位的平均面積則由1,050平方呎縮減低至465平方呎，減幅約56%。