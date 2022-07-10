葵涌夾屋業主累劈百萬　再遇買家鋤價　無奈低估價7%沽貨｜直撃

葵涌夾屋芊紅居三房單位，放盤近九個月，數度降價求售，終由最初940萬減至800萬元易手，累減140萬或15%。

中原地產高級資深分區營業經理許偉業指，成交單位為芊紅居1座中層A室，實用面積595平方呎，為三房套房間隔，單位業主去年10月放盤，初時開價940萬元，叫價屬高位，至今年初下調至918萬元。

放盤九個月 原叫價進取

惟疫情加上加息因素，業主數度下調叫價，至近日以820萬元放盤，吸引數組客人洽購。至日前單位獲外區家庭客睇中，該家庭原租樓住，計劃「轉租為買」，即場還價至790萬元，最終雙方議價後以800萬元成交，呎價13,445元，略低於市價，亦較最初叫價低140萬或15%。

↓↓葵涌芊紅居成交單位↓↓

許偉業指，個別銀行就上址的估價達860萬元，即上述成交價較估價低約7%，代理又指，原業主因感到市道轉差，想加快沽貨，對於成交價偏低也感無奈。單位早於1998年以約263.3萬元一手購入，是次轉手需要補地價。

參考今年芊紅居的二手成交呎價介乎1.4萬至1.5萬元。其中，與上址相同呎數的一伙2座高層單位，今年2月份以874萬元成交，呎價14,686元。