上半年三大住宅辣招稅收入36.6億　較去年同期跌32%

據稅務局最新公布，6月份涉三大住宅辣招稅的成交合共281宗，較5月份的314宗下跌近11%，涉及稅款收入約5.45億元，較5月約8.13億元下跌約33%。

6月涉SSD成交僅12宗 創十年半新低

其中，反映短炒的額外印花稅（SSD）成交6月錄12宗，較5月份的16宗再少25%，創2011年12月後、近十年半新低，涉及稅項約530萬元，較5月的950萬元按月再跌約44%。

至於反映投資者入市的15%住宅新從價印花稅（DSD & AVD），6月錄207宗相關買賣，較5月的263宗下跌約21%，同期稅款約3.78億元，按月跌約43%。

上半年涉住宅辣招稅宗數 較去年同期跌27%

三項辣招稅中，僅反映公司客及境外買家入市的買家印花稅（BSD）成交錄得按月升幅，6月錄62宗，較5月的35宗按月增加77%，結束五個月的跌勢，涉及稅款由5月約1.449億元，增加約11%至約1.614億元。

若以今年上半年計，涉及三大住宅辣招稅的成交合共錄1,807宗，較去年同期的2,479宗下跌約27%，涉及相關稅收合共約36.6億元，較去年同期約53.7億元按年跌約32%，估計與第五波疫情下一手推盤量減少及二手交投減少有關。

若細分，上半年涉DSD & AVD稅收為25.2億元，涉BSD稅收為10.6億元，涉SSD稅收為8,500萬元。