賣地計劃｜發展局甯漢豪：本季度推3幅住宅地　連同重建涉3210伙

發展局局長甯漢豪今日（14日）公布第二季度（7月至9月）賣地計劃。今季度將推出3幅住宅用地招標，包括位於沙田、葵涌及屯門，三地合共涉2,600伙，連同重建項目本季度合共提供3,210伙供應。今財年首兩季已推出5,350伙供應，達全年目標約四成。

今季度推出的三幅用地，包括沙田顯和里用地，涉170伙，葵涌荔崗街用地，涉及410伙，同時重推之前流標的屯門青山公路—大欖段用地，涉2,020伙，三幅用地共提供2,600伙。另季內會推出市建局土瓜灣崇安街地皮，涉及560伙。至於私人重建涉三個補地價項目提供50伙。今季度沒有鐵路項目。

另外商業地方面，政府會推出觀塘安達臣道地皮，涉及總樓面約1.3萬平方呎。

今年4月流標的屯門「限呎地」今季將捲土重來，甯漢豪指，該地的賣地條款將維持不變，又指此地皮有自身優勢，規模大亦給予發展商較大彈性，她對地皮前景審慎樂觀，強調會以最貼市方法作價值估算。

甯漢豪：不認同改劃啟德商業地削CBD2角色

就啟德區早前有5幅商業地申請改劃為住宅地，當中3幅已成功改劃，甯漢豪表示，其中兩幅會納入今年的賣地表內，餘下一幅適時推出。被問及此舉會否削弱啟德作為CBD2（第二個核心商業區）的角色，她表示不認同。

她指，因為啟德商業樓面供應涉及290萬平方米，連同未來供應，將可媲美中環商業樓面面積。只不過，因見社會對房屋供應有需求，當局才提出改劃。她認為是次損失約1,700伙住宅供應，日後可從其他土地來源補足。

至於餘下兩幅未獲城規會支持改劃的用地，甯漢豪指，該兩幅地仍在程序中，假設最後仍要保留作商業地，會尊重決定，並會適時推出市場。

此外，對於近日有9間於啟德跑道區持有地皮的發展商合組公司，她表示，啟德基建設施陸續上馬及到位，跑道區的住宅項目料於2024至2026年期間陸續落成，她指，「發展商想軟件上合作係好事」，又指如期間需要政府協助，政府樂意一起探討。

甯漢豪指，如持有跑道區地皮的發展商，就配套需要政府協助，政府樂意一起探討。（廖雁雄攝）

就土地共享計劃方面，她指至今當局接獲5宗申請，涉及2,500多伙供應。她希望今年內可將數個項目提交上行會，隨後啟動相關法定程序。

至於強拍條例，她指，政府會在今年第四季與立法會討論，目前當局正檢視海外相關政策例子，不同學會亦有就此議題提交建議書，故會再跟相關人士溝通，聆聽其意見。