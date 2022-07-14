屯門NOVO LAND下周初開價　定價參考同區御海灣｜示範單位直撃

新地（0016）旗下屯門NOVO LAND，今（14日）首度開放三個示範單位予傳媒參觀，發展商預告，最快下周初開價，定價參考同系屯門御海灣及元朗YOHO Hub。

參考近期屯門御海灣 II 加推一手貨尾的折實呎價為1.9萬元。至於元朗YOHO Hub 5月份加推103伙單位，折實平均呎價約2.1萬元。

新地代理總經理陳漢麟表示，項目今日已上載樓書。他指，單位設計引入創新意念及智能科技，即是住客不在家，也可透過智能視像對講機得知有否訪客到訪。

新地副董事總經理雷霆（左）、新地代理總經理陳漢麟

兩房示位採北歐風設計

今日首開放予傳媒參觀的示位，分別為兩個無改動示範單位，以及一個連裝修傢俬示範單位，包含開放式及兩房戶型。

當中，包括無改動示範單位，參照1座18樓P室搭建，實用面積418平方呎，兩房間隔。甫進大門玄關位設有收納櫃，廚房為開放式設計，廚櫃可拉出摺疊式工作枱。客飯廳外接露台。另浴室屬「黑廁」。

↓↓↓NOVO LAND兩房交樓標準示範單位↓↓↓

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↓↓↓NOVO LAND 兩房連裝修示範單位↓↓↓

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另一伙兩房示範單位，參照第2座28樓N室，實用面積471平方呎，連傢俬裝修，設計具北歐風格。廚房為開放式設計，設L型層架，雪櫃上亦有收納櫃。浴室有窗，淋浴間以玻璃間隔。毗連廳區的房間改以玻璃代替實牆，增加空間感。

至於，最後一個示範單位為開放式戶型，參照第2座18樓K室搭建，實用面積248平方呎，大廳連接露台，廚房為開放式，廚櫃設有多個收納空間，並設有隱藏摺疊式工作枱。

↓↓↓NOVO LAND開放式交樓標準示範單位↓↓↓