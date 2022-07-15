淘大花園事故同層半年劈價160萬　跌穿五球兼低市價15%

牛頭角淘大花園新近錄一宗二手低價成交。該屋苑有業主放盤半年累減逾「球半」，終以490萬元賣出兩房戶，低市價一成半。據了解，單位同層一個單位曾經發生事故。

香港置業東中九龍淘大花園分行分區董事植光遠指，是次成交為淘大花園J座高層戶，實用面積約378平方呎，屬兩房間隔，座向東北望內園景。原業主因急於套現，於今年一月開始放盤，最初叫價650萬元，先後多次調整叫價，終吸引區內街坊洽購。

新買家為區內首置客，因鍾情單位位處高層清靜，而且造價平宜，故睇樓兩次即決定承接。單位於放盤近半年，累減160萬元或24.6%，以約490萬元成交，實用呎價約12,963元，低市價一成半。

同層單位8年前曾發生事故

植光遠補充，上述同層另一單位於8年前曾經發生事故，亦是令成交價不足500萬元的其中一個原因。但值得留意的地方是，上述同層於過去三年亦曾成功沽出3伙單位，成交價為565萬至600萬元。

網上銀行估價623萬至642萬

據中銀網上銀行估價，上述單位估價為623萬元，而恒生估價則為642萬元。即最新成交價較估價低出21.3%至23.6%。原業主在1984年5月以約24萬元買入單位，持貨38年，是此轉手帳面獲利466萬元，物業升值約19倍。