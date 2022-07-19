西區醫院道住宅地周五截標　估值5.6億起　中標者須保留石牆樹

西區醫院道住宅小型地皮，將於本周五（22日 ）截標。地皮僅約5,300平方呎，落成後總樓面不足4.3萬平方呎，而且中標財團預計需要保留地盤內的石牆樹及細葉榕樹。有測量師預計，地皮未必太受歡迎，估值下限約5.6億元，每呎樓面地價最低約1.3萬元。

估計樓面地價每呎1.3萬至2.2萬

該幅醫院道地皮鄰近住宅匯賢居、東華醫院、香港佐治五世紀念公園等。地盤面積約5,372平方呎，最高可建樓面約42,979平方呎。綜合市場人士預測，地皮估值約5.6億至9.5億元，每呎樓面地價介乎1.3萬至2.2萬元。

張翹楚：需保留地盤內石牆樹、細葉榕樹

泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚認為，上述地盤面積僅約5,000平方呎，預計未來將發展為單幢盤，並以細單位為主，能配合政府設立的最低面積280平方呎政策，又料項目最終規模與旁邊的屋苑匯賢居相近。

此外，他又指，入標財團需要留意地皮範圍內有石牆樹及細葉榕樹，而且更已貼上編號，中標財團預計需要保留相關樹木。張翹楚指，地皮總樓面面積較小，料可吸引約10家發展商入標競投，預計每呎樓面地價約1.98萬元，估值約8.5億元。

華坊：車位數量不足 以細單位為主

至於華坊諮詢評估公司高級董事梁沛然認為，上述醫院道地皮位置較為「吊腳」，位於上落斜的中間位置，且地皮規模較細，未能提供充足車位，預計未必受發展商追捧。他預計地皮每呎樓面地價約1.3萬至1.45萬元，估值約5.6億至6.2億元。