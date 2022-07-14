賣地計劃｜屯門住宅地流標不足三個月重推　估值下限跌9%

發展局今日（14日）公布，第二季度（7月至9月）將會推出3幢住宅地皮，當中最矚目為首幅設有面積下限280平方呎、於今年4月底才流標的屯門大欖住宅地，該地皮相隔不足3個月即公布再次推出。有測量師預計，該幅地皮每呎樓面地價低至約5,000元，較4月份估值下限約5,500元，回落9%。

上述地皮為屯門青山公路－大欖段（屯門市地段第561號），地盤面積約362,893平方呎，最高的樓面面積可達1,306,417平方呎，預計提供2,020伙。該幅地皮為首幅加入限呎要求的賣地項目，最低單位面積必須達約280平方呎的要求，不過在今年第一季推出招標，僅收5份標書並在4月26日宣佈流標。該地皮在4月份截標時，市場預計每呎樓面地價約5,500元至6,900元，估值約由71.85億至90億元。

萊坊方耀明：屯門地每呎估值低至5000元

對於上述屯門大欖住宅地重推，萊坊估價及諮詢部高級董事方耀明表示，該地皮上次流標，估計主要是因為規模比較大，附近供應亦較多，預期如果是次能夠沽出，估值應會略低於之前。他預計該地皮每呎樓面地價約5,000至5,500元，估值約65億至72億元。

泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚則表示，流標地皮在短時間內重新推出是較罕見的情況。不過他認為上次始終接獲5份標書，政府亦了解發展商的出價，相信只要政府稍微調整底價即可賣出地皮，又認為發展商在短時間內未必會大幅調整出價。張翹楚預計，該幅地皮每呎樓面地價約6,300元，維持上一次招標時估值水平。又料該地皮日後落成每呎可賣1.3萬至1.5萬元。

張翹楚：流標地短時間重推罕見

至於團結香港基金土地及房屋研究主管葉文祺指出，由於本身預計可於上半年推出的官地數目不多，因此所推出的官地屬於意料之内。但他補充，政府在短期内重推早前流標的屯門用地，並維持其最低單位實用面積為280平方呎的要求不變，反映政府希望讓市民「住大啲」的決心。

沙田顯和里住宅地總樓面10萬呎

至於另外兩幅住宅地皮，亦位於新界地區，其中沙田顯和里住宅地（沙田市地段第643號），地盤面積約14,887平方呎，預計可建樓面面積約10萬平方呎，樓面呎價介乎5,800至10,500元，估值介乎約5.8億至10.5億元。

荔崗街住宅地需建康復服務設施

餘下一幅則為葵涌荔崗街住宅地（葵涌市地段第515號），地盤面積約41,765平方呎，鄰近私人屋苑浩景臺及房屋協會發展祖堯邨，預計可建樓面約25萬平方呎。市場預計每呎樓面地價介乎4,500至10,400元，估值約11億至26億元。 值得留意，根據之前勞工及福利局文件，荔崗街住宅地中標發展商或需要代理興建設有住宿及相關服務的康復服務設施。