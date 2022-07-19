UA亞洲聯合財務CEＯ：經濟好與否　財務公司都有生意做

財務公司生意近年逆市上升，UA亞洲聯合財務（UA）斥資逾千萬元承租位於灣仔駱克道333號約3層商廈樓面，以進一步業務擴充，並取得大廈命名權，易名為「亞洲聯合財務中心」（United Asia Finance Centre）。UA董事總經理長及行政總裁兼香港持牌放債人公會主席長原彰弘今（19日）表示，雖然市場進入加息周期，但財務公司息差向來較大，料對業務影響不大。

加息影響不大 「財務公司息差向來較大」

長原彰弘表示，集團目前有48間分行，今年內會再在青衣新增一間，預計在年底開業。近年整體經濟放緩，長原彰弘認為，無論經濟好與否，財務公司都有生意做，無論什麼時候也需要錢，他又指雖然進入加息周期，但財務公司息差向來較大，對業務影響不大，會盡量與客戶共渡時艱。

新近承租的駱克道333號約3層樓面，每層面積約4,000至5,000平方呎，涉及樓面逾1.2萬平方呎。惟未有透露租金水平及租約年期。集團現時租用的同區聯合鹿島大廈共8層樓面，則會繼續使用。公司同時租用駱克道333號商廈的頂樓廣告牌，作宣傳用途，更指是永久租用。

被問及近年市場銀主盤數量增加，他表示，不少人士喜歡以磚頭借錢，借得太多導致周轉不靈。「現時銀行捉得好緊，物業按揭通常唔會借超過五成，但財務公司就可以借到七成至八成。」

長原彰弘又指，其集團業務拓展步伐未有因疫情停下，由年初至今一直積極增聘人手，現時再增加辦公地方，以開拓數碼科技發展。他又指，是次逆市擴充，樓面面積較原有使用樓面增加約三成，新增樓面可額外容納逾百名員工，以及額外空間作實體交流及研討用途。未來除了提供多元化信貸服務，該公司更會積極拓展數碼信貸服務領域。

UA今日公布，將成為業內首間私人財務公司進駐元宇宙，第一階段將推出首個立體限量版「神臂」NFT收藏系列。