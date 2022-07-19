銅鑼灣京華中心巨舖空置逾兩年　獲超市60萬承租地庫

國際連鎖品牌先後撤出核心區大型舖位，業主需把巨舖分拆招租。其中，銅鑼灣京華中心多層舖位，兩年前被美國內衣品牌Victoria's Secret棄租後，交吉逾兩年，部分樓面新近獲超市以60萬元租用。

市場消息指，銅鑼灣京華中心地庫，面積約7,000平方呎，獲超級市場Market Place以約60萬元租用，呎租約86元。據了解，超市原本租用鄰近的希慎廣場地庫樓層，是次屬於同區搬遷。

上述京華中心由地庫、地下、1至3樓，合共五層舖位，總面積逾5.1萬平方呎，正向港鐵銅鑼灣站出口。於2011年零售高峰期時，獲時裝品牌forever 21以「天價」1,100萬元承租作為旗艦店，及後租金更漲至1,380萬元，惟於2017年約滿遷出，改由美國內衣品牌Victoria's Secret以約700萬元接手租用，租金大減一半，惟開業不足三年便於2020年提早離場。

疫情下，銅鑼灣一帶接連有巨舖被棄租，需要分拆招租，如羅素街2至4號2000年廣場地下至2樓，原由意大利名牌Prada承租作為旗艦店，空置多月，早前拆細出租，2樓部分傳以約30萬元租出，呎租僅約60元，呎租較高峰期大跌九成。