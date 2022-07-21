上半年安老按揭登記114宗　按年勁減53%

根據中原按揭研究部及土地註冊處數字指，今年6月錄得16宗安老按揭登記，與5月份9宗相比，按月回升77.8%。而2022年上半年則錄114宗安老按揭登記，對比2021年同期錄得241宗登記，按年減少52.7%。

據香港按證保險公司統計數字，2022年6月有75宗安老按揭申請，比上一個月59宗增加16宗或27.1%。至於2022年首六個月的申請有333宗，對比2021年上半年有371宗安老按揭申請，跌10.2%。

安老按揭用家平均年齡約68歲

香港按揭證券公司於2011年7月正式推出安老按揭計劃，據該公司統計資料顯示，截至2022年6月30日為止，安老按揭計劃累計有5,542宗申請，以單人申請佔最多，比例達64.7%，雙人及三人則分別佔35.1%及0.1%。安老按揭用家平均年齡約68歲，平均物業價值為580萬元（介乎36萬元至6,500萬元），每月取得之年金平均為17,200元（介乎0元至198,000元），物業樓齡平均三十年（介乎1年至63年）。

基於選擇終生領取年金之保障最大，無需擔心還款問題，故選擇終生領取年金的申請人佔最多，達50.1%，其次是選擇固定10年期佔最多，高達22.7%，主因是選擇10年固定期可獲取最高年金金額。

目前共有11家銀行參與提供安老按揭，自計劃推出以來，中銀香港一直高踞巿佔率榜首，6月的16宗登記中，中銀香港佔14宗，市佔率為87.5%。東亞銀行與上海商業銀行並列第二，同樣有一宗登記。

今年上半年計，安老按揭登記中，中銀香港錄得105宗安老按揭登記，市佔率達92.1%佔榜首，按年減少52.3%。東亞銀行列第二，有7宗登記，市佔率6.1%，按年增16.7%。上海商業銀行以兩宗登記排名第三，市佔率1.8%，按年減少84.6%。