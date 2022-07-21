地監局：上半年接獲106宗投訴　按年少45%　撤銷牌照27個

地產代理監管局（地監局）今（21日）公布，2022年上半年共開立106宗投訴個案，較去年同期大減45%。期內撤銷了27個牌照及暫時吊銷6個牌照，原因包括被刑事定罪、破產等。

有關境外物業投訴減少三成

地監局主席廖玉玲指，投訴涉及四類，最常見的投訴為不妥善地處理臨時買賣合約（或臨時租約） ，佔28宗屬最多，但較去年減少26%。大部分為地產代理安排買家簽署條款有誤的買賣文件，或未有為買家提供合約正本或副本等。

其餘三類投訴為「發出違規廣告」、「就租金回報作出錯誤或具誤導性的陳述」及「提供不準確或誤導性的物業資料」。至於有關香港境外物業的投訴涉11宗，較去年同期的16宗減少。

地監局指，有關香港境外物業的投訴涉11宗，較去年同期的16宗少。（資料圖片）

巡查工作方面，局方今年上半年共巡查一手樓盤銷售點379次，另巡查地產代理商舖225次。同時，地監局亦進一步加強網上巡查，包括抽查網上物業廣告669次，按年增加19%；巡查業界有否遵守反洗錢及打擊恐怖分子資金籌集的的抽查次數為509次，按年增加11%。

於上述所有巡查及抽查，合共發現49宗違規個案，按年減少33%。當中涉違規類別包括，「發出違規廣告」、「沒有管有物業資料」，以及「未有與客戶訂立《地產代理協議》」。並以涉及違規廣告佔最多，有35宗。

左起地監局行政總裁韓婉萍、主席廖玉玲。（黃祐樺攝）

上半年撤銷、暫時吊銷共33個牌照

地監局又指出，今年上半年共對182位持牌人或前持牌人採取行動或作出處分，比去年同期多2%，包括撤銷了27個牌照，較去年同期增加一倍，以及暫時吊銷了6個牌照，原因包括被刑事定罪、破產等等。

此外，受第五波疫情影響，廖玉玲指，上半年多場地產代理資格考試被取消，考生人數大跌46%，錄3,234人。