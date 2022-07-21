磁帶大王2.18億購北角住宅停車場　稱「有水位」料短期拆售

資深投資者再出手掃入一籃子車位。市場消息透露，北角福蔭道1至5號海峰園停車場共119個車位，近日獲資深投資者「磁帶大王」陳秉志以2.18億元買入，平均每個車位成交價約183萬元，市場預計該批車位有機會短期推出拆售。

海峰園住宅、車位比例為8比1

「磁帶大王」陳秉志回覆《香港01》確認上述買賣，表示成功買入海峰園停車場共119個車位，成交價2.18億元，認為項目「有水位」，短期有機會推出拆售。被問及會否保留部分車位收租，他表示雖然目前停車場每月收租約50萬元，但長遠保留收租機會不大。

原業主為協成行 持貨逾三十載

陳秉志又指，海峰園設有3幢住宅大廈，提供924伙，惟僅提供119個車位，即住戶與車位比例為約8比1，供應不足，預計拆售可吸引屋苑住客或周邊工商區用家入市。據了解，海峰園由太古地產發展，是次易手的停車場早於1991年已經易手予協成行或相關人士，不過該批車位多年來未有拆契，預計陳秉志需要先為整批車位進行分契程序，隨後才可進行拆售。

陳秉志去年購西環巨舖、美孚新邨商舖

翻查資料，陳秉志近年似乎未有受疫情影響，不時入市投資物業，如去年12月以1.64億元買入西環德輔道西面積逾萬呎的巨舖；去年11月則夥拍另一投資者蔡志忠斥資4.55億元，向新世界（0017）購入荔枝角美孚新邨一籃子商舖物業。