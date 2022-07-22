中原地產3宗一手違規個案被地監局譴責　總罰款接近50萬

本地龍頭代理行中原地產代理上月3宗違規個案，被地產代理監管局譴責及判罰，罰款金額合共48.4萬元，相關個案主要涉及一手新盤銷售的事宜。中原已就該3宗紀律研訊提出上訴。

據地產代理監管局資料，其中罰款最多的個案發生於2020年4月至5月份，涉及7項指控，期間地產代理銷售大埔白石角新盤及宣傳個別單位時，有別於賣方所指引的售價，以及在新盤不再可供出售後，未有在切實可行的範圍內盡快把相關物業廣告移去等。該7宗指控全部成立，罰款介乎9,000元至4.7萬元，合共涉及18.4萬元。

宣傳時有別於賣方指引價、未取書面同意

罰款第二多的個案發生於2020年7月，涉及3項指控。地產代理在銷售筲箕灣新盤時，被指發出的物業廣告載有虛假或具誤導性陳述，而且發出相關一手物業廣告之前，未有取得賣方的書面同意。此外，地產代產宣傳一手物業時，有別於賣方所指引的售價。該三項指控全數成立，中原被罰款4.7萬至6.8萬元，合共17.5萬元。

中原已就紀律研訊結果上訴

至於最後一宗紀律研訊則發生於2020年6月份，涉及2項指控，同樣為地產代理發出相關一手物業廣告之前，未有取得賣方的書面同意，每宗指控罰款6.25萬元，合共12.5萬元。

雖然地監局已就上述事項作出裁決，並已給予譴責及罰款，惟中原已經就紀律研訊結果提出上訴。