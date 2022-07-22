CCL按周跌0.67%　八周內兩度跌破180點　九龍CCL Mass創14周新低

中原城市領先指數CCL最新報179.85點，按周跌0.67%。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，CCL 8周內兩次跌穿180點水平，預料樓價持續窄幅回軟，短期目標下試178點。雖然過去8周CCL累跌0.72%，但向下調整幅度緩慢，未有轉勢大跌。

至於其他指數方面，中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報180.91點，按周跌0.73%，過去8周累跌0.62%。CCL（中小型單位）報179.05點，按周跌0.73%，過去8周累跌0.73%，CCL（大型單位）報183.86點，按周跌0.36%，過去8周累跌0.64%。

九龍CCL Mass報173.02點 創14周新低

按地區劃分，四區樓價走勢個別發展。九龍CCL_Mass最新報173.02點，創14周新低，按周跌1.48%。新界西CCL_Mass報168.42點，創4周新低，按周跌0.97%，連跌2周共1.29%。港島CCL_Mass報184.86點，按周跌0.33%。新界東CCL_Mass報192.95點，按周升0.47%，連升3周共2.11%。

過去8周，四區樓價齊回軟。新界東CCL_Mass錄五升三跌，累跌1.68%，跌幅明顯。九龍CCL_Mass錄四升四跌，累跌0.81%。新界西CCL_Mass錄三升五跌，累跌0.27%。港島CCL_Mass錄三升五跌，累跌0.02%。