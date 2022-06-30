CCL報181.35點按周升1.13%　升幅12周最大　惟半年累跌1.74%

中原城市領先指數CCL最新報181.35點，按周升1.13%，升幅屬12周以來最大。惟以正式買賣合約日期計，2022年上半年CCL累跌1.74%。

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇預期，短期內CCL於178點至180點窄幅爭持。 又指，近期樓價走勢反覆回軟，雖然本周四大整體指數齊回升，但指數較三周前的高位為低。而且在過去五周，四大整體指數出現三次齊跌，兩次齊升，而每次低位均較前一次低，高位低過上一次高位。

至於其他指數方面，中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報182.42點，按周升1.37%，升幅81周以來最大。CCL（大型單位）報185.02點，按周升0.76%，升幅七周以來最大。CCL（中小型單位）報180.62點，按周升1.20%，升幅61周以來最大。

新界東樓價創67周新低

按地區劃分，四區樓價走勢個別發展。新界東CCL_Mass報188.96點，創67周新低，按周跌0.51%，兩周累跌2.30%。新界西CCL_Mass結束2周連跌，報169.71點，按周升1.35%。

港島CCL_Mass結束三周連跌，報184.97點，按周升1.29%，升幅八周以來最大。九龍CCL_Mass結束兩周連跌，報178.20點，按周升2.39%，升幅屬十周以來最大。