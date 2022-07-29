美國加息｜CCL報179.53點　8月料下試178點　抵銷谷底反彈3%升幅

中原城市領先指數CCL最新報179.53點，按周跌0.18%。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，美聯儲昨日（28日）宣布加息0.75厘，對本港樓價影響將於8月下旬公佈的才開始反映。至於美國四度加息，黃良昇認為本地樓價走勢持續窄幅回軟，但未有轉勢大跌，預期8月中CCL將下試178點或以下水平，將沒收今年由谷底反彈至高位計的3%升幅。

至於其他指數方面，中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報180.55點，按周跌0.20%，兩周累跌0.93%。CCL（中小型單位）報178.74點，按周跌0.18%，兩周累跌0.90%。CCL（大型單位）報183.51點，按周跌0.19%，兩周累跌0.56%。

港島樓價按周跌0.91% 為7周以來最大

按地區劃分，四區樓價走勢繼續個別發展。港島CCL_Mass報183.18點，按周跌0.91%，跌幅7周以來最大，連跌2周共1.24%。新界東CCL_Mass報192.47點，按周跌0.25%，結束3周連升。九龍CCL_Mass報173.12點，按周微升0.06%。新界西CCL_Mass報168.85點，按周升0.25%，結束2周連跌。

近9周計，港島CCL_Mass累跌0.93%，九龍CCL_Mass累跌0.75%，新界東CCL_Mass累跌1.92%，新界西CCL_Mass累跌0.01%。