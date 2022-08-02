ONE INNOVALE加推72伙　最平售302萬起　敲定周六首輪賣318伙

恒地（0012）粉嶺北馬適路第一期ONE INNOVALE - Archway繼昨日加推第2號價單後， 今日再加推新一張3號價單，涉及72伙，折實平均呎價為14,760元。發展商同步公布銷售安排，定於本周六（６日）首輪銷售盡推318伙，分三組揀樓。截至傍晚6時許，項目暫收逾3,600個認購登記，以周六銷售318伙計，超額逾10倍。



新加推72伙 折實呎價由1.37萬起

新加推的72個單位，實用面積由208至609平方呎不等，主打一房連衣帽間戶型。最平一伙為第A座1樓18室，實用面積208平方呎，屬開放式間隔，折實售價由301.78萬元；至於新一批單位最低折實呎價為13,698元。

三張價單折實均價14451元

恒地自上周起，已先後公布三張價單、合共涉318伙，首張涉123伙，折實平均呎價14,168；第2號價單，同樣提供123伙，折實平均呎價為14,560元；至於3號價單的折實平均呎價較首張價單高約4.2%。三張價單的折實平均呎價為14,451元。

同時，發展商落實於本周六（６日）首輪銷售，盡推318伙，售樓處為美麗華廣場一期5樓。銷售當日分三組，其中P組買家需選購不多於一伙指定單位；A組買家最多可選購四伙單位；B組則最多可選購兩伙單位。

ONE INNOVALE位於粉嶺北馬適路8號，由5座住宅大樓組成，合共提供約1,600伙。

ONE INNOVALE-Archway共603伙

ONE INNOVALE位於粉嶺北馬適路8號，由5座住宅大樓組成，合共提供約1,600伙。第1期ONE INNOVALE-Archway 設A、B兩座，提供603伙，面積由205至898平方呎，包括開放式至三房戶型。當中，一房戶佔409伙或68%、兩房有100伙或約17％。項目提供123個私家車位及119個電單車位。預計關鍵日期2023年3月31日。