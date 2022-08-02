恒地ONE INNOVALE低開　粉嶺二手急煞停　代理：或有5%減價空間

市場再有新盤低開，拖累同區二手市場。恒地（0012）粉嶺北馬適路第一期ONE INNOVALE - Archway上周五公布首張價單，首批123伙，折實均價14,168元，折實入場價由296.2萬元，取代屯門NOVO LAND成為本年入場費最低新盤。據粉嶺區地產代理表示，自該盤開價後，整個粉嶺區的二手交投已近暫停，不排除稍後二手價有3%至5%下跌空間。



代理：粉嶺二手睇樓活動、交投近暫停

新盤登場，除當區代理會集中火力「谷新盤」外，準買家亦多持觀望，中原地產副區域營業經理張曼筠指，自恒地ONE INNOVALE開價後，區內的二手睇樓活動及交投近乎暫停。她解釋，該區對一房單位的需求頗高，但以粉嶺聯和墟計，二手市場大概只有102個一房單位提供，而新盤正正主打一房戶型，加上開價較同區二手樓盤有相當折讓，樓花期亦短（約八個月），故搶走大部份二手客源。

她舉例，ONE INNOVALE的一房戶，折實售價約由426.7萬元起，實用面積315平方呎，呎價約13,545元，而同區二手屋苑囍逸，1座低層F室，實用面積294平方呎一房，7月成交價為498萬元，呎價約為16,939元，兩者相差兩成，可見新盤呎價具競爭力。她更預計，區內二手樓價稍後或有3％至5%的下跌空間。

整個粉嶺區二手轉靜，但美聯物業分行營業經理蔡天賜指，現時大部分放盤業主未有調整叫價，似乎不願跟隨發展商低價開盤的方向，又指區內不少業主持貨只有「一件兩件」，未有減價壓力，寧保持觀望。

元朗原築單位兩撻訂重售 賣平5.6%

至於元朗區二手受屯門NOVO LAND低價推盤影響，中原地產副區域營業經理王勤學表示，元朗7月全月僅錄約74宗二手買賣，較6月的117宗，按月減少43宗或37%，成交量為2020年7月錄得72宗後的兩年新低。

其中，之前曾錄撻訂的原築2座中層H室，實用面積481平方呎，兩房間隔，現重售賣平約5.6%。據悉，單位於7月初以625萬元沽出，其後遭買家撻訂，及後業主再度放盤，叫價維持625萬元，獲另一買家以590萬元接貨，成交價較原先少35萬元或5.6%，呎價12,266元。原業主持貨近五年，帳面獲利65萬元或12%。